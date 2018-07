Diego desfalcará Atlético de Madrid na Liga Europa

O jogador passou por exames nesta segunda-feira, que comprovaram a gravidade da lesão. Ele sofreu ruptura das fibras do músculo anterior do quadríceps na partida diante do Sporting Gijón, no último domingo.

De acordo com o site oficial do Atlético, Diego começaria "imediatamente o tratamento de reabilitação", mas não terá condições de enfrentar a Lazio - o time de Madri venceu a partida de ida por 3 a 1, na Itália. O jogador ainda pode se ausentar do confronto diante do Barcelona, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.