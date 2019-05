Diego diz que Flamengo foi corajoso e vê time animado para a Libertadores

O Flamengo foi a campo neste domingo no Morumbi, com o time reserva, e ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, resultado que foi bem avaliado pelo meia Diego. Mais do que o placar final, o meia disse ter gostado do comportamento dos jogadores durante a partida.

"Saímos fortalecidos, sim. Quando nós vestimos essa camisa entramos para vencer, estivemos muito próximos disso, mas não conseguimos. Apesar de termos enfrentado um adversário difícil, acredito que tivemos uma grande chance. O que fico satisfeito é com a dedicação, a coragem da equipe. Foi um sacrifício muito grande que nós fizemos", afirmou.

Diego também falou sobre as críticas que vêm sendo feitas ao time, principalmente em razão do risco de eliminação na Copa Libertadores. Para ele, os pontos positivos extraídos do empate contra os são-paulinos servem como ânimo para o duelo contra o Peñarol, pela última rodada da Libertadores.

"As críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas em alguns momentos o que se fala não ajuda em nada. Nós temos que ter coragem, saber da cobrança, saber que uma temporada promissora não quer dizer uma temporada sem dificuldade, sem desafio. A gente não pode agir com desespero. Nós estamos falando de Flamengo. Um jogo como esse, aguerrido, de coragem dos jogadores, serve como ânimo para o que esta por vir", afirmou.

O duelo contra o Peñarol está marcado para as 21h30 desta quarta-feira, no estádio Campeón Del Siglo. Apesar de liderar o Grupo D, com nove pontos, o Flamengo ainda pode ser ultrapassado pelo próprio adversário, que também tem nove, e pelo LDU, que tem sete. No Brasileiro, o rubro-negro só volta a campo no próximo domingo, dia 12, diante da Chapecoense, às 11 horas no Maracanã.