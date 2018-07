Diego diz que Flamengo precisa ser 'quase perfeito' para superar o Palmeiras

No Flamengo há cerca de um mês, Diego está às vésperas de disputar o seu primeiro grande jogo pelo clube carioca. Peça importante na ótima fase do time, tanto que venceu os cinco jogos que disputou e marcou dois gols, o meia agora vai defender a equipe diante do Palmeiras, na próxima quarta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória no Allianz Parque coloca o clube da Gávea na liderança do torneio. E para isso acontecer, Diego destaca que o Flamengo não pode cometer erros. O jogador só tentou diminuir o caráter decisivo do confronto para a definição do campeão nacional.

"Não creio que será um jogo que vá decidir o campeonato, mas será muito importante, um grande teste para nós. Precisaremos nos impor contra uma equipe que não está em primeiro lugar por acaso. Vamos para lá com muito respeito, assim como fizemos contra todos os adversários anteriores, mas sabendo de nossas condições e do caminho que deve ser seguido, independentemente do oponente. Temos consciência de que será um jogo difícil, mas podemos conquistar um resultado positivo e, para isso, precisaremos ter uma performance quase perfeita. Espero um jogo difícil, de poucas oportunidades. É o tipo de jogo que se decide nos detalhes. O Palmeiras é uma equipe que está muito bem preparada, ainda mais jogando em casa. Não espero tantos espaços cedidos, portanto precisaremos decidir muito rápido nossas jogadas", disse.

Diego reconheceu que o grande momento vivido pelo Flamengo enche o time de confiança para o duelo com o Palmeiras, ainda que atuando como visitante diante do líder do Brasileirão. Mas ele destaca a necessidade de o time atuar com concentração total para assegurar o quinto triunfo consecutivo no torneio nacional. E garantiu que o time tem condições de se impor na arena palmeirense.

"O que nos traz a confiança de ir lá e enfrentar o Palmeiras de igual para igual é sabermos que estamos na direção certa. Vamos encarar esse jogo como encaramos os outros. Apesar disso, temos que ser realistas e saber que o Palmeiras não está em primeiro lugar na competição por acaso. Cometemos alguns erros contra outras equipes, mas conseguimos criar outras chances posteriormente e convertê-las em gols, algo que pode não acontecer contra o Palmeiras. Precisamos chegar a esse jogo com a concentração redobrada, pois é o que faz a diferença nesse tipo de partida", afirmou.

Na entrevista coletiva desta segunda-feira, Diego foi sincero e se declarou surpreendido com a qualidade do trabalho desenvolvido por Zé Ricardo, que assumiu o comando do Flamengo interinamente, mas depois, diante dos bons resultados alcançados, acabou sendo efetivado pela diretoria.

"Mesmo sabendo que ninguém chega para ser treinador do Flamengo por acaso, eu fiquei positivamente surpreso. É um treinador muito inteligente, se expressa bem. Comunicativo, mas sem perder a autoridade. Sem dúvidas ele é a nossa referência. Comentei com algumas pessoas que ele fala o que esperamos que fale, sempre no momento certo. Analisando os jogos, principalmente durante o intervalo das partidas, ele comenta sempre o que está passando pela nossa cabeça. É algo que nos dá uma direção, e o Zé tem feito isso de forma brilhante. Temos 100% de confiança nele", comentou.