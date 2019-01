Diego diz que força do Flamengo pesou na renovação: 'Desejo de ser campeão'

O meia Diego explicou que a força do elenco montado pelo Flamengo para esta temporada foi fundamental para definir sua renovação contratual. Após uma "novela" que durava desde a temporada passada, o clube carioca anunciou nesta terça-feira que o jogador assinou a prorrogação do vínculo até o fim de 2020.

"A renovação passa pelo desejo de ser campeão. A equipe está muito bem preparada, teve contratações contundentes, de alto nível. É um prazer tê-los ao lado, davam muita dor de cabeça, mas nomes não ganham jogo. Temos que ter humildade, nos unir para os desafios", declarou.

Até o momento, o Flamengo já acertou as contratações do zagueiro Rodrigo Caio, do meia Arrascaeta e do atacante Gabriel. Nos próximos dias, o clube deve oficializar também a chegada de Bruno Henrique, tudo para voltar ao caminho dos títulos. "Meu grande sonho é ser campeão de um título que preencha o coração dos torcedores", afirmou Diego.

O jogador, que viveu altos e baixos em 2018, admitiu que recebeu uma proposta do Orlando City e que chegou a cogitar deixar o Flamengo. Ele próprio, porém, explicou que a "emoção" pesou na decisão e considerou que ainda não cumpriu seu ciclo no clube carioca.

"Com a emoção, pesou o Flamengo. A vontade de vencer é enorme e sempre respeitei o Flamengo. A conclusão que eu chego é de que ainda falta algo a mais que eu posso fazer pelo meu clube. O sentimento foi de que a história não terminou", avaliou.