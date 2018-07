Diego diz que liderança do Flamengo era previsível e exalta técnico Barbieri

O meia Diego concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, na véspera do duelo do Flamengo contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador destacou o trabalho do técnico Mauricio Barbieri e disse que não se surpreende com o ótimo início do clube na competição.

"Era previsível esse nosso crescimento. O Maurício vem fazendo um trabalho espetacular. Isso nos dá confiança. A melhora da equipe faz o brilho individual de cada um aparecer. A vontade de alcançar nossos objetivos também. Sinto que estou evoluindo", afirmou.

O Flamengo tem uma derrota e uma vitória após a parada da Copa do Mundo e ocupa a liderança do Brasileirão com 30 pontos, um a mais do que o São Paulo, o segundo colocado. Nesta quarta-feira, às 21h45, o time rubro-negro enfrentará um adversário em crise. O Santos demitiu o técnico Jair Ventura na segunda-feira e ocupa o 15º lugar na tabela, com 15 pontos, a um da zona de rebaixamento.

"Vamos na Vila (Belmiro) para impor nossa maneira de jogar, mas preparados para mudar se for necessário. A maneira de aproveitar é correr muito, ir atrás, é o que iremos fazer. Não vejo jeito ideal da equipe de jogar. O objetivo é vencer", informou Diego.

Para a partida, o Flamengo não contará mais uma vez com o zagueiro Rhodolfo, que ainda se recupera de lesão. Com isso, Léo Duarte seguirá a formar a dupla de zaga titular com Réver como aconteceu nos últimos jogos. A principal novidade será o retorno do meio-campista Éverton Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Botafogo.