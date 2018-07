Diego é apresentado no Fenerbahce e celebra chegada ao clube

Cobiçado pelo Santos, o meia Diego acabou ficando mesmo na Europa para a próxima temporada. Depois de desembarcar em Istambul na última quarta para acertar os últimos detalhes do contrato e fazer exames médicos, ele foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Fenerbahçe, clube com o qual assinou por três anos.

Diego tinha vínculo com o Wolfsburg, da Alemanha, até o meio deste ano, mas foi emprestado em janeiro para o Atlético de Madrid. O Santos tinha encaminhado um acordo com o meia para contratá-lo de graça ao fim do contrato, mas a ascensão do time madrilenho e as boas exibições do jogador chamaram a atenção de diversos clubes europeus. O Fenerbahçe, então, foi quem fez a melhor proposta e ficou com o meia.

A transferência foi comemorada por Diego em sua apresentação. "Os bons resultados alcançados na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol com o Atlético me trouxeram até aqui", comentou o brasileiro. "O Fenerbahçe mostrou interesse e eu também quis. Estou muito feliz e acho que o acerto foi muito benéfico para ambos."

Outro que celebrou a ida de Diego para o Fenerbahçe foi um dos maiores ídolos do clube em todos os tempos. O também meia Alex, que atuou por lá entre 2004 e 2012 e hoje está no Coritiba, usou as redes sociais para comentar a transferência. "Diego, te desejo toda sorte do mundo com essa camisa. E que você consiga fazer a alegria de milhões de torcedores do Fenerbahçe com ótimo futebol que conheço desde o Santos", escreveu em sua página no Instagram.

No clube turco, Diego tentará manter o alto nível de uma carreira que já oscilou bons e maus momentos. Revelado pelo Santos em 2002, quando conquistou o Brasileirão com apenas 17 anos, ele foi para o Porto e depois para o Werder Bremen, onde ganhou destaque. Na Juventus não foi tão bem, assim como no Wolfsburg. Entre idas e vindas, teve boa passagem no Atlético de Madrid, primeiro entre 2011 e 2012 e depois no primeiro semestre deste ano.