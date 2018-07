Diego e Grafite marcam, mas Wolfsburg perde do Bayer

Com a derrota em casa, o Wolfsburg se manteve com dez pontos, brigando pelas posições intermediárias do Alemão. O Bayer Leverkusen, por sua vez, assumiu a terceira colocação com 15 pontos, seis atrás de Borussia Dortmund e Mainz.

Esta foi a segunda grande virada que o Wolfsburg sofre nesta temporada. A primeira, ocorrida na estreia de Diego, foi ainda pior. Depois de abrir 3 a 0 contra o Mainz, a equipe sofreu uma pane e perdeu por 4 a 3.

O panorama foi bem parecido neste sábado. Diego abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo e Grafite ampliou aos 22 da etapa final, mas o Bayer Leverkusen não se rendeu. Descontou com Rolfes aos 27, empatou de pênalti com Vidal aos 30 e garantiu a virada com novo gol de Rolfes aos 38 minutos.