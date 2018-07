Diego e Leandro Damião marcam e Flamengo goleia em jogo-treino

Os reservas do Flamengo realizam nesta terça-feira um jogo-treino contra o Americano, no campo 1 do CT George Helal, em Vargem Grande. E, contando com boas atuações de Diego e Leandro Damião, golearam com facilidade por 4 a 1.

No jogo-treino, o Americano abriu o placar aos 10 minutos. Depois, porém, Leandro Damião e Diego fizeram a diferença. O atacante marcou duas vezes, aproveitando cruzamentos de Rafael Dumas e Alan Patrick. Já no fim do primeiro tempo, o meia ampliou em chute forte de esquerda.

O Flamengo iniciou a atividade com: Paulo Victor; Rodinei, Léo Duarte, Donatti e Rafael Dumas; Ronaldo, Cuellar, Diego e Alan Patrick; Adryan e Damião. Na segunda etapa, após várias mudanças na equipe, o atacante Felipe Vizeu marcou o último gol.

Enquanto os reservas disputavam o jogo-treino, os atletas que enfrentaram o Sport, sábado, na derrota por 1 a 0, fizeram um trabalho físico no Centro de Excelência em Performance.

A atividade dos titulares teve a presença do lateral-esquerdo Jorge e do zagueiro Juan, recuperados de contusão e que devem ser liberados para enfrentar o Grêmio, domingo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.