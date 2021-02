Diego enaltece vitória do Flamengo e avisa: 'Seguimos focados no bicampeonato'

O Flamengo conseguiu uma importante vitória nesta segunda-feira para voltar à vice-liderança e se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha do Retiro, o time carioca não teve grandes problemas para vencer o Sport, pelo placar de 3 a 0. Após o duelo, o meia Diego elogiou a atuação da equipe.

"Foi um grande jogo com uma bela apresentação nossa. Dominamos quase todos os 90 minutos e aproveitamos as muitas chances criadas para marcarmos três gols. Importante também ressaltar o sistema defensivo, que também foi bem e por isso não levamos gols. Saímos satisfeitos e seguimos focados nesse bicampeonato", avisou o experiente meio-campista em entrevista na saída do gramado.

Sobre a polêmica que se envolveu com Thiago Neves, que disse que o Sport "daria o troco" depois da alfinetada de Diego após a vitória do primeiro turno na qual postou que "o campeão de 87 venceu", o meio-campista preferiu colocar panos quentes. "Na verdade, ele vendeu barato essa vitória, nem quero falar muito do assunto. Mas, como foi 3 a 0, digo que ele mesmo pode ficar com o troco", completou.

Com os três pontos conquistados, o Flamengo chegou aos 61 pontos e reassumiu a segunda posição, passando o Atlético-MG, que tem 60. O líder é o Internacional com 65, que ainda fará um confronto direto com o time carioca antes do final da competição.