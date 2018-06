Diego exalta boa fase do Flamengo e avalia: 'Time que sabe o que deve ser feito'

Diego foi o responsável por abrir o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Bahia, por 2 a 0, na última quinta-feira. O resultado no Maracanã manteve a equipe carioca na liderança do Campeonato Brasileiro e ampliou a boa fase na temporada. Nesta sexta, o próprio meia concedeu entrevista coletiva e fez uma avaliação do momento vivido pelo time.

"É uma equipe que sabe o que quer, o que deve ser feito, e taticamente bem definida para isso. Tem alguns pontos de devemos melhorar para evoluir, claro, mas o (Maurício) Barbieri é um treinador que tem boas ideias, seguro, consistente. Vivemos um bom momento e estamos na direção certa", considerou.

Já são cinco partidas consecutivas sem derrota na temporada, e o resultado é a ponta no Brasileirão e as vagas nas oitavas da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Para Diego, um dos segredos deste Flamengo é justamente a capacidade de se adaptar a diferentes adversários e competições.

"Acredito que existem várias maneiras de vencer uma partida. Para uma equipe que quer chegar longe e ganhar títulos, tem que identificar isso jogo a jogo. Temos uma maneira de jogar que às vezes poderemos impor, mas quando não der, vamos nos ajustar para conseguirmos o resultado mesmo assim. Fizemos exatamente o que queríamos no primeiro tempo contra o Bahia. É uma competição longa, difícil, com adversários diferentes. Sempre tentaremos colocar em prática aquilo que é melhor", apontou.

Neste domingo, o Flamengo terá a missão de vencer o atual campeão Corinthians, no Maracanã. O time paulista também vem de vitória, sobre o América-MG, é o terceiro colocado do Brasileirão e pode até ultrapassar os rubro-negros em caso de novo triunfo. Mesmo assim, Diego negou que se trate de uma espécie de "decisão".

"No decorrer da temporada, se continuarmos equilibrados, decididos e organizados, teremos muitos jogos importantes como esse do Corinthians. Antes de pensar no futuro, temos que focar no presente. A melhor forma de se preparar é fazer o que estamos fazendo, seguindo a mesma linha de raciocínio, forma de jogar e sempre tentar evoluir a cada partida. A expectativa é de um bom jogo", avaliou.

O elenco flamenguista se reapresentou no Ninho do Urubu nesta sexta. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante foi a campo e treinou com bola. O zagueiro Léo Duarte foi reavaliado, após deixar a vitória de quinta com um problema no tornozelo, e é dúvida. Se não puder atuar, Thuler deverá compor a defesa rubro-negra com Rhodolfo.