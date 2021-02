Diego exalta situação do Flamengo na briga por título: 'Dependemos apenas da gente'

O Flamengo segue vivo na briga pelo título após a vitória sobre o Corinthians por 2 a 1 neste domingo, 14, no Maracanã. O resultado foi valorizado pelo meia Diego, principalmente pelo fato de a equipe rubro-negra depender apenas de si para alcançar mais um título do Campeonato Brasileiro.

Diego iniciou a partida como titular da equipe de Rogério Ceni, sendo substituído apenas aos 33 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Gustavo Henrique. O meia elogiou o elenco, traçou o caminho que o clube deve percorrer nos próximos jogos e disse que o time está preparado para o jogo contra o líder Internacional no próximo domingo.

"Nós estamos nessa direção, concentrados naquilo que nós podemos fazer, fazendo a nossa parte como hoje mais uma vez fizemos. Um jogo muito difícil. Estamos preparados para receber o Inter aqui e fazer um grande jogo", avaliou o jogador.

Sobre a maneira de tratar internamente sobre a luta pelo título, o experiente jogador ressaltou a importância de manter o trabalho que já tem sido feito, sem impedir que haja otimismo pela conquista do título.

"Nós temos de canalizar toda a nossa energia agora para o Inter, toda a concentração. E eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Eu acho que devemos manter o que tem sido feito. O desafio é esse. É manter, sem pensar nas possibilidades, manter o trabalho durante a semana que vem sendo muito bem feito, a entrega que tem tido dos jogadores que começam e dos que entram. O espírito é esse, e nós devemos seguir nesta direção", pontuou Diego.

O Flamengo depende apenas de si para ser campeão, porém o desafio da próxima semana é tratado como uma verdadeira final. Vencer o Inter, no próximo domingo, permitirá que o clube repita o resultado da equipe colorada na última rodada para levar a taça para a Gávea.

"Com certeza (depender só de si) dá alguma tranquilidade. É motivo de confiança, nós conquistamos essa condição de depender só da gente e é dessa forma que nós vamos para os próximos jogos: confiantes, respeitando o adversário, mas sabendo que nós temos condição de alcançar o grande objetivo", finalizou o atleta rubro-negro.

O time de Rogério Ceni recebe o Internacional, no próximo domingo, em jogo decisivo para a definição do campeão brasileiro. A bola rola às 16h, no Maracanã. Na última rodada no Brasileirão, o Flamengo vai ao estádio do Morumbi encarar o São Paulo.