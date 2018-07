Diego faz dois golaços e conduz Flamengo à vitória sobre Atlético-GO em amistoso

Com chances de estar na lista final de convocados do Brasil para a Copa do Mundo da Rússia, o meia Diego fez dois golaços e conduziu o Flamengo à vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense em amistoso realizado neste sábado, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

+ Leia mais notícias sobre o Flamengo

+ CBF anuncia alterações na 2ª e 4ª rodadas do Brasileirão

+ Paquetá elogia Renato Gaúcho, mas diz que Fla tem que 'dar o melhor' por Barbieri

A vitória veio de virada, já que o time goianiense abriu o placar no final do primeiro tempo com o atacante Joanderson. Depois de uma primeira etapa sonolenta, a equipe carioca, ainda sem treinador definido para a sequência da temporada, acordou depois do intervalo.

Diego empatou a partida no primeiro minuto com um belo sem pulo, Henrique Dourado colocou o Flamengo à frente dois minutos depois em sua especialidade, a cobrança de pênalti, e Diego marcou outro, desta vez com um belo toque de cobertura sobre o goleiro Klever aos 26 minutos.

Outro personagem do jogo amistoso foi o goleiro Julio Cesar, que entrou no segundo tempo e praticou boas defesas para a comemoração da torcida flamenguista presente no estádio em Goiânia. Aos 38 anos, o veterano já tem data para se despedir do futebol: no próximo dia 21, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo contra o América-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, conforme anunciou o Flamengo em seu Twitter.

O amistoso foi disputado em homenagem aos 81 anos da equipe goiana, completados no último dia 2, e foi o primeiro jogo da equipe da Gávea depois da eliminação no Campeonato Carioca para o Botafogo nas semifinais. O próximo compromisso do Flamengo será a estreia no Brasileirão diante do Vitória, no próximo sábado, no estádio Barradão, em Salvador. Já o Atlético Goianiense vai a campo na sexta-feira contra o Criciúma, novamente no estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela estreia da Série B do Brasileiro.