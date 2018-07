Diego faz elogios a Márcio Araújo no Flamengo: 'Ele deve ser valorizado'

A decepção pela perda do título do Brasileirão não deve ser motivo para críticas ao elenco do Flamengo, pelo menos na avaliação do meia Diego. Em entrevista coletiva dada nesta quinta-feira, o experiente jogador afirmou que o grupo precisa ser valorizado, principalmente o volante Márcio Araújo, alvo recente da torcida rubro-negra.

"É sempre bom ter a oportunidade para falar desse tipo de jogador e ser humano, para tornar público aquilo que só nós acompanhamos no dia-a-dia. Estatisticamente, é muito clara a importância dele para a equipe. É o jogador que mais desarma no nosso elenco", exaltou Diego.

"Esse tipo de jogador deve ser valorizado, pois é de fundamental importância para nosso sistema tático. É um atleta que admiro e gosto de ter por perto. É um dos jogadores que mais contribui para o bem estar do grupo, sempre disposto a ajudar a elevar o nível dos treinamentos, de maneira positiva, respeitosa e profissional", disse o jogador, que é quase unanimidade na torcida, ao contrário do volante que defendeu.

Diego aproveitou a entrevista coletiva desta quinta para valorizar não apenas o companheiro, mas todo o elenco flamenguista. "Willian Arão é um jogador diferenciado, inteligente, que se movimenta muito bem. Tem sido peça fundamental nessa caminhada positiva do Flamengo nessa temporada. Felipe Vizeu é um garoto nota 10, que sempre cria perigo para o adversário, se movimenta e finaliza muito bem. Tenho certeza que ele ainda dará muitas alegrias ao Flamengo", destacou o meia.

Para ele, é importante destacar a campanha da equipe, apesar da decepção do atual terceiro lugar na tabela, faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão. "Tenho na minha cabeça que tivemos uma temporada positiva. Eu, que peguei apenas metade dessa trajetória, me sinto orgulhoso do que fizemos. Temos que levar em consideração as dificuldades impostas a nós durante toda a temporada. Viagens, campos diferentes, desgaste. Tudo isso foi superado", afirmou.

GABRIEL NOVAMENTE FORA

O atacante Gabriel tem grandes chances de desfalcar a equipe no duelo com o Santos, no Maracanã, no domingo. Ele voltou a sentir dores na coxa direita e ficou novamente fora das atividades desta quinta, como já acontecera na quarta. Caso seja vetado, o técnico Zé Ricardo poderá optar por Fernandinho ou Alan Patrick, este se o treinador quiser reforçar o setor do meio-campo.