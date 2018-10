Diego fica fora de treino e Dorival faz mistério no Flamengo para sexta

O Flamengo encerrou nesta quinta-feira a preparação para o confronto diante do Corinthians, que acontecerá na sexta, em São Paulo, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal desfalque da atividade realizada no Ninho do Urubu foi o meia Diego, que deve ser ausência no confronto.

O jogador não se recuperou de dores musculares na coxa. Ele se contundiu justamente no confronto diante do Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, e já foi desfalque no empate do fim de semana diante do Bahia. Diego Alves também se lesionou na semana passada, não tem condições de jogo e é ausência certa na sexta.

Além destes problemas, Dorival Júnior tem algumas dúvidas para a partida. O meia Lucas Paquetá e o atacante Vitinho, que ficaram de fora do treino de quarta, trabalharam normalmente e devem atuar. Por outro lado, o lateral Renê e o volante Cuéllar serão julgados nesta sexta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por lances do confronto diante do Atlético-PR. Somente então, o técnico flamenguista saberá se pode contar com eles.

"Tenho duas possibilidades de escalação. Tenho que aguardar a decisão dos tribunais e do departamento médico. Não contei com três atletas na atividade de ontem, por isso, prefiro segurar a escalação", explicou Dorival em entrevista coletiva ainda antes do treino desta sexta.

A tendência é que o Flamengo seja escalado com: Cesar; Pará, Léo Duarte, Rever e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vitinho; Uribe. Caso Cuéllar seja punido pelo STJD, Piris da Motta entra em seu lugar.

"Fizemos três treinos. Intensificamos alguns aspectos importantes e usamos a repetição nos treinamentos. Espero que tenhamos o mínimo possível de desfalques para uma partida tão importante e decisiva. Cada rodada para nós será uma decisão para que possamos nos aproximar dos líderes", comentou Dorival.

Após o empate com o Bahia, o Flamengo ficou na quinta colocação do Brasileirão, com 49 pontos, a quatro do líder Palmeiras. Uma vitória sobre o Corinthians é fundamental para manter a equipe na briga, e Dorival confia que seus comandados serão capazes de levar o clube à conquista.

"Acredito que a campanha que o Flamengo realizou no ano de 2018 é o que nos mostra essa condição (de ser campeão). Estamos buscando com intensidade um caminho. A maneira com que a equipe vinha atuando se aproxima do que eu penso sobre o futebol. O Mauricio (Barbieri) fez um trabalho intenso e deixou uma base boa para o Flamengo", avaliou.