Diego Forlán deixa Inter e vai para futebol japonês

PORTO ALEGRE - Confirmando as expectativas, o atacante uruguaio Diego Forlán acertou nesta quarta-feira a sua saída do Inter, clube que defendia desde julho de 2012. E já assinou contrato para defender o Cerezo Osaka, do Japão, até o final deste ano.

Eleito o melhor jogador da Copa de 2010, quando ajudou a seleção uruguaia a conquistar o quarto lugar na África do Sul, Diego Forlán foi uma das principais contratações da história do Inter, chegando com pompa de astro internacional.

No Inter, porém, Diego Forlán nunca conseguiu o destaque esperado. Desde julho de 2012, ele disputou 55 jogos e marcou 22 gols, conquistando apenas o título do Campeonato Gaúcho do ano passado. E, como tinha um alto salário e contrato até meados de 2015, o clube gaúcho acabou facilitando sua saída.

Aos 34 anos, Diego Forlán fez sua carreira na Europa. Começou profissionalmente no Independiente, da Argentina, mas logo foi para o Manchester United. Depois, passou também por Villarreal, Atlético de Madrid e Inter de Milão.

Agora, ele explora um novo mercado, ao acertar com o Cerezo Osaka, um dos clubes mais tradicionais do Japão. Mas, mesmo assim, já tem retorno ao Brasil programado para junho, quando irá defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo.

Sem Diego Forlán, o técnico Abel Braga perde um importante peça para formar o ataque do Inter na temporada de 2014. Mesmo porque, o clube já tinha perdido recentemente o atacante Leandro Damião, vendido ao Santos.