Diego Forlán trabalha nas férias para voltar bem ao Internacional

PORTO ALEGRE - A temporada 2012 do Internacional foi decepcionante pelos resultados em campo e o baixo rendimento de alguns astros, de quem se esperava mais. Entre eles, está o uruguaio Diego Forlán, contratado em julho para ser um dos destaques da equipe, mas que pouco rendeu ao longo do Campeonato Brasileiro. Para evitar que o mesmo aconteça em 2013, o jogador ignorou as férias e já está treinando para aperfeiçoar a forma física.

Neste domingo, Forlán acordou cedo e logo pela manhã postou duas fotos em sua página no Twitter, às 7 horas e às 7h35, nas quais aparece em uma academia, fazendo alongamento e levantando pesos.

Eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, quando levou o Uruguai à surpreendente quarta colocação, o atacante nunca mais repetiu o mesmo bom futebol e, após uma passagem apagada pela Inter de Milão, chegou ao Internacional. Mais adaptado, ele espera ter um melhor desempenho em 2013, quando também terá pela frente a Copa das Confederações com a seleção de seu país.

O novo técnico do Inter, Dunga, e sua comissão técnica apostam na evolução de Forlán para 2013. Ele se reapresentará ao clube no início do ano que vem para a pré-temporada, que será realizada nas cidades de Gramado e Bento Gonçalves, ambas no Rio Grande do Sul.