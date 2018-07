Diego Forlán vai fazer história na seleção uruguaia mais uma vez

SALVADOR - Diego Forlán vai alcançar nesta quinta-feira uma marca histórica com a camisa do Uruguai. Quando entrar em campo, o jogador do Internacional completará 100 jogos pela seleção, uma marca que ele sequer imaginou que poderia atingir um dia. “Acho que conquistei muito mais do que sonhava no futebol”, diz o atleta, que aos 34 anos também é o maior artilheiro da Celeste com 33 gols.

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, ele sabe o quanto pode ser útil para a equipe, que vem tendo uma campanha irregular nos últimos meses, com uma queda de produção nas Eliminatórias Sul-Americanas que deixaram a equipe em risco de não garantir vaga para 2014.

“Claro que estou mais perto de minha aposentadoria na seleção, mas quero ainda jogar outro Mundial”, afirma. Seus companheiros também reforçam o quanto ele é importante para a equipe. “O Forlán é um fenômeno. É sempre bom estar em campo com ele”, revela Cavani.