Diego Forlán volta aos treinos no Atlético de Madrid

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo na África do Sul, Diego Forlán é o principal nome do elenco do Atlético de Madrid. Ele sofreu a contusão no dia 22 de dezembro, durante a partida contra o Espanyol, pela Copa do Rei. Assim, durante a folga de Natal, passou por tratamento intensivo no Uruguai.

Nesta sexta-feira, Diego Forlán fez um treino leve, apenas com trabalho físico, o que aumentou a dúvida sobre a sua participação no jogo de segunda-feira. Caso ele não possa jogar, o brasileiro Diego Costa deve ocupar o seu lugar no time titular do Atlético de Madrid, que ocupa a sexta posição no Campeonato Espanhol.