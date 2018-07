Diego Forlán volta e tem escalação confirmada no Internacional

PORTO ALEGRE - De volta ao Inter, após ter defendido a seleção uruguaia no amistoso contra a Espanha na última quarta-feira, em Doha, no Catar, o atacante Diego Forlán treinou normalmente na manhã desta sexta e confirmou presença no jogo deste sábado contra o Pelotas. Assim, o técnico Dunga terá mesmo força máxima no compromisso em Novo Hamburgo, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

Depois de ter escalado um time reserva na última rodada, quando o Inter perdeu para o Lajeadense na quarta-feira, Dunga já tinha adiantado o retorno dos titulares neste sábado, na expectativa de repetir a mesma formação que venceu o Gre-Nal no domingo passado. A única dúvida era justamente sobre as condições físicas de Diego Forlán, após a disputa do amistoso e a longa viagem.

Outra novidade é o retorno do zagueiro Juan, recuperado das dores musculares que o impediram de jogar neste começo de temporada. Assim, o experiente jogador ficará como opção no banco de reservas neste sábado. E a escalação do Inter terá Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Ronaldo Alves e Fabrício; Willians, Fred, Dátolo e D?Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião.