Diego Godín chega a Belo Horizonte, elogia o Atlético-MG e fala em ganhar títulos

Uma das principais contratações do Atlético-MG nos últimos tempos, o zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos, desembarcou neste sábado no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Ele falou rapidamente com a imprensa e deu autógrafos aos torcedores que compareceram na área de desembarque do terminal aéreo. O jogador foi anunciado oficialmente como reforço do clube alvinegro na última quarta-feira e vai assinar contrato até o fim deste ano.

"Contente por estar aqui. Estou contente por receber o carinho de todos através das redes sociais. É um novo desafio, com gana de aprender, conhecendo este futebol (o brasileiro) mais adentro, muitos anos longe jogando na América do Sul, mas não especialmente no futebol brasileiro. Estou com gana de dar tudo por esse grupo", disse Godín ainda no aeroporto.

"É um clube grande, acabou de ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil. É um grande clube, com grandes jogadores e que aspira a seguir ganhando títulos. Esse projeto ambicioso é o que me fez querer vir para seguir contribuindo, e ajudar a ganhar títulos", completou, explicando o motivo de ter escolhido o Atlético-MG.

Godín deixou o Cagliari, da Itália, nos últimos dias, e mostrou insatisfação com algumas pessoas do clube. Em sua carta de despedida deixou claro sua tristeza pela forma como foi tratado. "Sinto uma grande tristeza por como se transformou minha relação com algumas pessoas do clube. Alguns dirigentes do clube, de forma injustificada e querendo pôr uma cortina de fumaça sobre o problema real, que são eles mesmos, colocaram em xeque meu profissionalismo, meu compromisso e respeito por esta camiseta. Essas falsidades doem mais ainda quando, há poucas semanas, havia aceitado fazer um esforço econômico para aliviar o clube", reproduziu nas redes sociais.

O uruguaio chega para substituir o paraguaio Junior Alonso, vendido ao Krasnodar, da Rússia, por quase R$ 50 milhões. Ele é o terceiro reforço do Atlético-MG para a temporada 2022. Antes dele, o clube havia anunciado a contratação dos atacantes Ademir e Fábio Gomes.

Ainda neste fim de semana, o clube aguarda a chegada do novo treinador, Antonio Mohamed. "El Turco" desembarca em Belo Horizonte na manhã deste domingo junto com mais três auxiliares. O técnico, assim como Godín e os outros reforços, estarão presentes no primeiro dia de pré-temporada na Cidade do Galo marcado para segunda-feira.