Diego já projeta companhia de Conca no meio-campo do Flamengo

O meia Diego comemorou, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, a possibilidade de atuar ao lado de Darío Conca no Flamengo. O argentino está em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho, mas ainda não deverá estrear contra o Sport, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira, às 21h45, pela quinta rodada do Brasileirão. Diego evitou falar sobre a escalação de ambos no time titular, mas revelou alegria pela volta do companheiro.

"Posso dizer que estou muito feliz por ele. O grande fantasma do jogador são as lesões. Treinamos hoje e me senti à vontade com ele. Os bons jogadores têm sempre espaço. É preciso adaptação, sacrifício, para a equipe estar equilibrada. Mas não somos nós que vamos decidir isso", destacou o meio-campista.

Diego também demonstrou confiança pela possível chegada do meia Éverton Ribeiro. O jogador, que estava no Al-Ahli, dos Emirados Árabes, negocia com a diretoria rubro-negra e pode ser anunciado como reforço do clube a qualquer momento. Ele entende que a montagem do meio-campo com o trio (ele, Éverton e Conca) seria um desafio para o treinador Zé Ricardo.

"É uma boa dor de cabeça, mas sabemos que não está nada confirmado ainda. Mas passa por aquilo que falei (sobre Conca). Bons jogadores acabam sempre tendo espaço. Basta entender, se esforçar e em alguns momento se sacrificar para que isto seja possível. Alguns podem se sacrificar quando for possível, com equilíbrio pode jogar. Mas estamos falando de jogadores de altíssimo nível. E quem ganha com essas opções é o Flamengo", analisou Diego.

O grupo flamenguista fez um jogo-treino, na tarde desta segunda, no CT George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, contra o Mesquita, clube que disputa a segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro. O time rubro-negro venceu por 4 a 1. Os gols foram marcados por Mancuello, Felipe Vizeu e Adryan, duas vezes.

O Flamengo ocupa a 11ª colocação na tabela do Brasileirão, com seis pontos ganhos em quatro partidas. O time carioca tem uma vitória (Atlético Goianiense) e três empates (Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Botafogo) até agora.