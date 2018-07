Diego Jardel é dúvida e René testa opções no Botafogo para clássico

Líder do Campeonato Carioca, o Botafogo treinou nesta terça-feira no Engenhão já visando o clássico do próximo domingo, com o Flamengo, no Maracanã. O técnico René Simões comandou uma atividade de ataque contra a defesa. O treino contou com a presença de Diego Jardel, que está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa.

A presença do meia contra o Flamengo, porém, é improvável. Diego Jardel treinou à parte e será reavaliado até sábado. Caso ele não tenha condições, Gegê e Fernandes devem brigar por uma vaga no meio campo.

A disputa entre os dois ficou evidenciada no treino desta terça. René escalou Fernandes como titular na primeira parte do treino, e depois trocou o jogador por Gegê. Apesar de Gegê ter iniciado a temporada como titular, ele vem perdendo espaço no time.