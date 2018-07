Diego Jardel faz tratamento e é dúvida no Botafogo

Os jogadores do Botafogo se reapresentaram ao clube nesta quinta-feira focados na recuperação após o empate por 1 a 1 com o Barra Mansa no dia anterior. Com o resultado, o time botafoguense deixou os rivais Flamengo e Vasco se igualarem em pontos (29), e só não perdeu a liderança porque tem um melhor saldo de gols.

Sob as ordens de René Simões, os atletas fizeram apenas uma atividade regenerativa nas dependências do Engenhão. O meia Diego Jardel, que sentiu problemas musculares durante o último jogo, fez apenas tratamento médico e sua presença no próximo compromisso é incerta.

O ambiente botafoguense ficou pesado após o último tropeço e vencer o clássico contra o Vasco no domingo, às 16 horas, no Maracanã, será imprescindível para a equipe seguir na ponta da competição e chegar mais perto de uma vaga nas semifinais do Carioca.