Diego Jardel treina entre titulares e pode reforçar Botafogo contra o Flamengo

Com isso, o meia Fernandes deve retornar para o banco de reservas. Diego Jardel foi um dos destaques botafoguenses neste início de temporada. Antes de se machucar, ele havia marcado dois gols na competição, em quatro jogos. O time alvinegro é o líder do Campeonato Carioca, com 16 pontos, dois à frente do Flamengo.

O Botafogo ainda está invicto na competição estadual, na qual acumula cinco vitórias e um empate, e terá a vantagem de atuar mais descansado diante do time flamenguista, que nesta quarta-feira estreia na Copa do Brasil diante do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O clássico de domingo começará às 16 horas, no Maracanã.