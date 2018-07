Diego lidera Wolfsburg em vitória sobre o Dortmund

Com a vitória, o Wolfsburg chegou aos 19 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Ocupa agora a 14ª colocação da tabela, apenas duas acima da zona da degola. O Borussia, por sua vez, perdeu a chance de voltar à vice-liderança. Estacionou nos 27 pontos, três abaixo do Bayer Leverkusen.

Grande destaque do dia, Diego marcou o primeiro gol do Wolfsburg aos 36 minutos de jogo, em cobrança de pênalti, empatando a partida. Reus já havia aberto o placar logo aos 6. Mas a virada veio ainda na etapa inicial, com Naldo, em bela finalização de primeira.

No segundo tempo, o Borussia deixou o duelo igualado novamente, com gol de Blaszczykowski, também de pênalti, aos 16 minutos. Os visitantes chegaram a impor pressão, mas o time da casa resistiu e garantiu a vitória após jogada de Diego que resultou em gol de Dost, aos 28.

Enquanto o Borussia tropeçava, o Bayern de Munique superava com certa tranquilidade o Augsburg por 2 a 0, fora de casa. Thomas Müller e Mario Gomez marcaram os gols da partida. O Bayern ampliou ainda mais sua vantagem no campeonato. Chegou aos 41 pontos e abriu 11 de vantagem sobre o vice-líder Bayer Leverkusen.

Ainda neste sábado, o Stuttgart bateu o Schalke por 3 a 1, em duelo direto na briga pelas primeiras posições da tabela. Os dois times somam agora 25 pontos. Por ter melhor saldo de gols, o Schalke ocupa a quarta colocação, uma acima do rival. Já o Nuremberg venceu o Fortuna Dusseldorf por 2 a 0, enquanto o Freiburg superou o Greuther Furth por 1 a 0.