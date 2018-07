Diego López é dúvida e Casillas pode voltar ao Real

MADRI - Depois de um longo período amargando a reserva do Real Madrid no Campeonato Espanhol, o goleiro Iker Casillas pode voltar a ser titular neste domingo. O experiente jogador da seleção espanhola substituiria o titular Diego López, que sofre com um "problema viral" e pode ser desfalque diante do Espanyol, fora de casa.

"Ele (Casillas) teve um pequeno problema viral, creio que no estômago. Não sei se ele será problema para amanhã. Está entre os relacionados, mas se não estiver bem, quem joga é o Iker", explicou o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva realizada neste sábado.

Mesmo com a possibilidade de Casillas ser titular neste domingo, Ancelotti descartou qualquer chance de mudar o esquema de rodízio utilizado atualmente. Ele explicou que o experiente goleiro seguirá atuando nos jogos da Liga dos Campeões, enquanto Diego López será o titular no Campeonato Espanhol.

"Não muda nada. Quando o Diego López estiver bem, vai jogar no Campeonato Espanhol. Se algum dos goleiros tiver um período muito longo sem jogar bem posso pensar em mudar, mas neste momento os dois estão indo muito bem e seguiremos desta forma", garantiu.