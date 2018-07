Diego Lugano dispensa fazer apresentação com festa para a torcida

O zagueiro Diego Lugano pediu e a diretoria do São Paulo acatou a sugestão de não realizar uma festa de apresentação do reforço. O uruguaio chegou com muita festa ao aeroporto de Cumbica nesta terça-feira e considerou que a manifestação da torcida, presente em grande número ao local, já foi suficiente para marcar o retorno dele ao clube depois de dez anos.

Inicialmente o São Paulo chegou a planejar uma grande festa para o defensor, com festa e torcida no estádio do Morumbi. A diretoria recuou da ideia pelo pedido do zagueiro, que prefere evitar uma nova badalação até para não atrapalhar a pré-temporada. O jogador chegou abaixo do peso ideal e vai precisar fazer um trabalho de reforço muscular e ter atenção especial com a alimentação antes de reestrear.

Lugano estava no Cerro Porteño e foi recepcionado por aproximadamente mil pessoas no aeroporto. O zagueiro teve dificuldade para cruzar o saguão e se dirigir ao estacionamento. Fora ter caminhado protegido de seguranças, ao entrar na van, viu torcedores cercarem o veículo e bater nos vidros. O defensor destacou na chegada estar surpreso com a recepção calorosa.

Na manhã desta quarta-feira o uruguaio foi ao CT da Barra Funda pela primeira vez. Lugano tomou café da manhã com os companheiros, conversou com o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e iniciou os trabalhos na academia. "Ele estava feliz pela festa que a torcida fez na chegada dele. A gente até comentou que era loucura. O Lugano sabe do carinho que tem por ele", contou o goleiro Dênis.

A apresentação oficial de Diego Lugano deve ser na próxima semana, no CT da Barra Funda. O zagueiro assinou vínculo até junho de 2017 e chega com o status de ser a principal contratação do clube para a temporada. Antes dele a diretoria anunciou a vinda do lateral-esquerdo chileno Eugenio Mena e já acertou também com o atacante Kieza.