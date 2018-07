Diego Lugano, ex-São Paulo, volta a jogar após nove meses parado

O zagueiro Diego Lugano voltou a jogar uma partida oficial após 9 meses longe dos gramados por causa de uma lesão. O capitão do Uruguai, que fez história com a camisa do São Paulo, entrou em campo com a camisa do Hacken, da Suécia, nesta quinta-feira. A última vez que havia atuado foi em 14 de junho do ano passado, na estreia do Uruguai na Copa do Mundo no Brasil diante da Costa Rica.

"Depois de mais de nove meses parado, voltei a jogar 90 minutos em um partida oficial e me senti bem antes e depois do confronto. Isso me deixa muito contente", afirmou o jogador. "Fico feliz por ter superado um dos momentos mais difíceis da minha carreira. É o tipo de jogo que não se pode perder", comentou, numa clara referência à sua grave lesão no joelho.

Lugano aceitou a proposta do futebol sueco e já estava treinando com a equipe há algumas semanas. Chegou a participar de um amistoso e ficou no banco de reservas na última rodada do campeonato. De volta aos gramados, agora ele vive a expectativa de ter uma sequência para, quem sabe, voltar a ser chamado para a seleção uruguaia. Seu sonho é disputar a Copa América no Chile, em junho.