Diego Lugano ganha concorrência e deve ser titular no São Paulo

O experiente zagueiro Diego Lugano venceu a concorrência para substituir Maicon, machucado, na zaga do São Paulo para a partida contra o Juventude, nesta quinta-feira, em Caxias do Sul. O uruguaio treinou como titular nesta terça-feira, ao lado de Rodrigo Caio. E, ao menos que haja alguma alteração no treino desta quarta, deve comandar o time no Sul.

A missão do São Paulo é complicada, pois o time perdeu por 2 a 1 para o rival no Morumbi e agora precisa vencer o jogo marcando ao menos dois gols. Por isso, o técnico Ricardo Gomes se mostra mais preocupado com o ataque, já que sua equipe terá de partir para cima para não ser eliminada na Copa do Brasil.

O time titular que começou o treino tático contou com Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin e Cueva; Chávez. Depois, Ricardo Gomes trocou os dois laterais, colocando Buffarini e Carlinhos, e também testou o atacante Gilberto no lugar do volante Hudson, fazendo uma formação bem ofensiva.