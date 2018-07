Diego Maradona agride fotógrafo em 'Jogo da Paz', em Bogotá

Diego Maradona foi flagrado agredindo um fotógrafo no jogo da paz, realizado em Bogotá, na Colômbia. O argentino era a grande atração da partida, que também contou com a presença de vários ex-jogadores como, os colombianos Faustino Asprilla, que jogou no Palmeiras, Freddy Rincón, ídolo no Corinthians, além do paraguaio Roberto Cabañas, ex-América-MEX.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o campeão do mundo em 1986 chutando o profissional de imprensa que acompanhava sua volta olímpica para saudar os quase 9 mil torcedores presentes no Estádio Metropolitano de Techo. Maradona até marcou um gol no duelo.

Esta não é a primeira vez que o ídolo argentino entra em conflito com um fotógrafo. Em 2013, ele foi acusado de dar dois chutes em Enrique García, da revista Gente, que tentava registrar a reunião do 'Pibe' com seu pai.

Em 1994, quando ainda atuava, o meia atirou com arma de ar comprimido em jornalistas que aguardavam algum posicionamento sobre sua saída do Newell's Old Boys.