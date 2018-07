Diego Maradona recebe proposta para comandar time de Dubai

DUBAI - Após deixar o comando da seleção argentina, ao fim da Copa do Mundo, Diego Maradona poderá dar sequência a sua carreira de técnico nos Emirados Árabes Unidos. Neste domingo, o clube Al Wasl, de Dubai, confirmou ter enviado uma proposta para o ídolo argentino.

O ex-jogador, de 50 anos, visitou as dependências do clube no sábado, mas evitou falar com a imprensa. Presidente do clube, Ashraf Ahmad Mohammad não deu detalhes sobre a oferta feita a Maradona, mas disse estar "feliz" com o andamento da negociação. O dirigente acredita que o acerto deverá ser confirmado nos próximos dias.

O Al Wasl ocupa a quarta colocação no campeonato local e está procurando um treinador desde que demitiu o brasileiro Sérgio Farias em março. Maradona está desempregado desde que levou a Argentina até às quartas de final do Mundial da África do Sul.

Maior ídolo do futebol argentino, assumiu a seleção em 2008 após passagens rápidas pelo Deportivo Mandiyu, em 1994, e pelo Racing Club, no ano seguinte. Nos dois casos, deixou o time antes do fim do seu contrato.

Na seleção, Maradona teve altos e baixos. Classificou a equipe para a Copa e chegou até às quartas de final. Mas sofreu duas das piores derrotas na história do futebol argentino: 6 a 1 para a Bolívia, nas Eliminatórias, e 4 a 0 para a Alemanha, nas quartas do Mundial.