Diego Maradona sofre acidente de carro, mas passa bem

Segundo a imprensa argentina, o carro de Maradona teria se chocado de frente com um ônibus. O ex-jogador teria sofrido um ferimento no joelho, sem maior gravidade, e estaria em observação no hospital. "Eles estão em perfeito estado", disse o médico Oscar Sico, diretor do Hospital de Ezeiza, à Rádio 10.

As autoridades, porém, ainda não confirmaram o acidente. Não há informações sobre as causas da batida e sobre eventuais feridos no ônibus. O choque envolvendo o carro de Maradona aconteceu a poucas horas da partida da seleção argentina contra Costa Rica, na cidade de Córdoba, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América.