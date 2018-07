Diego marca duas vezes e comanda vitória do Wolfsburg

O resultado deu fôlego aos donos da casa, que tentam se afastar da zona de rebaixamento. O time de Diego, Cícero, Grafite e Josué (os dois últimos machucados) chegou aos 26 pontos, na 13.ª colocação da tabela. O Monchengladbach segue na lanterna, com apenas 19.

Principal jogador da partida, Diego assustou a torcida ao desperdiçar uma cobrança de pênalti, aos 30 minutos. Ele bateu por cima do travessão, repetindo a decepção de duas semanas atrás. Na ocasião, ele se antecipou ao cobrador oficial do time e recebeu uma punição do técnico.

Contudo, Diego se redimiu rapidamente nesta sexta. Seis minutos depois, ele completou cruzamento rasteiro de Riether, pela direita, e mandou para as redes. Antes do intervalo, o brasileiro marcou o segundo e garantiu a vitória do Wolfsburg, ao acertar uma bela cobrança de falta.

No segundo tempo, o Monchengladbach esboçou uma reação ao descontar o placar aos 29 minutos. Daems balançou as redes em cobrança de pênalti. No entanto, o gol não foi suficiente para evitar a derrota do lanterna do campeonato.