Diego marca, mas Wolfsburg só empata com Nuremberg O Wolfsburg, do brasileiro Diego, vencia o Nuremberg por 2 a 0 neste domingo, mas permitiu a reação do adversário, que marcou duas vezes no segundo tempo e conseguiu o empate por 2 a 2, fora de casa, pela 27.ª rodada do Campeonato Alemão. O meia ex-Santos marcou o primeiro de sua equipe, logo no início da partida.