Diego Maurício aguarda chance como titular no Flamengo A atuação decisiva de Diego Maurício na vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, no último sábado, pode lhe garantir uma chance como titular diante do Cruzeiro, no próximo domingo. O atacante é o favorito para substituir Deivid, que está contundido e é dúvida para o duelo pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.