Diego Maurício comemora novo contrato com Flamengo A boa fase do atacante Diego Maurício foi premiada pela diretoria do Flamengo nesta semana. Aposta do técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador de 19 anos teve o seu contrato renovado com o clube da Gávea até 2015. Satisfeito com o acordo, o jogador garante que não pretende deixar o Flamengo tão cedo.