Diego Maurício diz que vai evoluir no Flamengo Autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, no sábado, o atacante Diego Maurício deu mais um passo para conquistar de vez o apoio e reconhecimento do torcedor do Flamengo. Sem se precipitar, porém, a promessa reconheceu que ainda tem muito a evoluir no clube. Mesmo assim, já mira a conquista de seu primeiro título como profissional em 2011.