Diego Maurício diz só pensar em clássico no Flamengo

Confirmado como titular do Flamengo, o atacante Diego Maurício já vive a expectativa de disputar o seu primeiro clássico contra o Vasco. Apesar de já ter enfrentado o rival nas categorias de base, ele admitiu estar ansioso para entrar em campo no domingo, no Engenhão, e ter uma boa atuação.

"É um jogo especial. Farei minha estreia nesse clássico. No primeiro turno fui relacionado, mas não joguei. No domingo agora estou esperançoso. É um jogo diferente, que mexe com os nervos, desde o início da semana você já pensa, tem a tensão máxima já, é bom", afirmou.

O zagueiro David, que também nunca enfrentou o Vasco pelo Flamengo, prometeu muita garra no clássico de domingo. "Se tiver a oportunidade, vou procurar jogar com garra e buscar a vitória até o último minuto. Essa é a postura que todos querem ver da nossa equipe em campo, principalmente diante do maior rival", disse.