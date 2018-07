Diego Maurício pede Flamengo descansado para quarta

Preocupado com o difícil confronto diante do Corinthians, o atacante Diego Maurício afirmou que o elenco do Flamengo precisa se preocupar em descansar o máximo possível para o jogo de quarta-feira, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

"Agora temos que descansar para enfrentar o Corinthians, que vai ser um adversário muito complicado", afirmou o atacante, ciente que a partida de quarta-feira não será fácil. "Vamos nos preparar para mais uma pedreira, contra o Corinthians".

Além de enaltecer a qualidade do próximo adversário, Diego Maurício avaliou que o empate com o Vasco foi muito desgastante, o que reforça a necessidade de descanso para o elenco do Flamengo. "Foi um jogo muito brigado desde o 1° tempo. Os dois times procuraram a vitória, cada um foi melhor em um tempo, mas o resultado final foi justo", finalizou.