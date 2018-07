Diego Maurício trabalha para se firmar no Flamengo

Titular do ataque do Flamengo, a promessa Diego Maurício aproveitou a oportunidade dada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, no último sábado. Satisfeito, ele espera se firmar na equipe, mas elogiou os outros jogadores do setor ofensivo do time da Gávea.

"Fico feliz pela oportunidade de poder ajudar o time dentro de campo. A briga por uma vaga no ataque é sadia. São atacantes de nível, como o Deivid, Diogo e Val Baiano. Estou feliz por poder ajudar", afirmou Diego Maurício, ressaltando que precisa manter um bom nível para continuar sendo titular.

Com o Flamengo mais longe de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o atacante repetiu o discurso de que o objetivo da equipe é a classificação para a próxima Copa Sul-Americana. "Faltam oito jogos. Temos essa briga intensa para fechar o ano com chave de ouro", disse.