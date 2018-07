Diego Maurício treina entre os titulares no Flamengo O técnico Joel Santana comandou nesta sexta-feira coletivo no CT em Vargem Grande e indicou a escalação do Flamengo para o duelo com o Atlético Goianiense, domingo, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade deve ser o retorno do atacante Diego Maurício ao time titular.