Diego Maurício vê Flamengo na briga por todos títulos em 2011

Apesar da temporada ruim vivida pelo Flamengo em 2010, no qual o time não conquistou nenhum título e chegou a flertar com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o atacante Diego Maurício afirmou que está otimista com a possibilidade de a equipe brigar para ser campeão de todos os campeonatos que disputar em 2011.

Convocado para defender a seleção brasileira Sub-20 que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria no Peru, no próximo mês, o jogador teve mais motivos para festejar do que o próprio Flamengo neste ano. Com cinco gols em 29 partidas, sendo 13 como titular em sua primeira temporada como profissional, ele conseguiu convencer o técnico Ney Franco de que merecia um lugar no grupo que lutará para alcançar uma vaga na Olimpíada de 2012, em Londres.

Depois de defender a seleção, porém, ele focará seus esforços para ajudar a recolocar o seu clube na trilha dos títulos. "Temos que trabalhar forte para colocar o Flamengo no lugar onde ele merece: brigando pelos títulos. O professor Vanderlei Luxemburgo é sem palavras, é um treinador vitorioso, que nos passa muita confiança e tenho certeza de que vamos ter um grupo forte, unido, para lutar por todas as competições que vamos disputar", ressaltou Diego Maurício, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

O jogador, porém, não deixou de lamentar o ano ruim do Flamengo em termos gerais, apesar de lembrar que a permanência na elite nacional e a conquista da vaga na Copa Sul-Americana de 2011 serviram como consolo para o clube. "Infelizmente não conseguimos uma temporada vitoriosa, como o clube e a torcida mereciam, mas acabamos encerrando o ano ficando na Série A, com a vaga na Sul-Americana e isso foi importante. Para mim, foi um ano incrível. Tudo aconteceu muito rápido e estou muito satisfeito. Fico muito feliz pelo meu lado individual, acho que foram cinco meses muito importantes para mim, mas claro que a gente fica chateado por não ter conseguido uma posição melhor no Brasileiro", reforçou.

Já ao falar sobre a expectativa de defender a seleção Sub-20, Diego Maurício festejou a oportunidade que ganhou de Ney Franco, mas lembrou que ainda precisa provar o seu valor com a camisa amarela. "Fico muito feliz com a oportunidade. Agradeço a todos pelo apoio. Meus companheiros, minha família e espero representar bem nosso País, ajudando o Brasil a conquistar o título e também uma vaga para os Jogos Olímpicos. Estou contente, sim, mas sei que ainda preciso trabalhar muito, continuar me esforçando, para chegar cada vez mais longe", disse.