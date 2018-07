Diego Milito também desfalca Argentina contra o Brasil

A Argentina ganhou mais um sério desfalque para o amistoso de quarta-feira com o Brasil, em Doha, no Qatar: o atacante Diego Milito, que sofreu uma contusão muscular na perna esquerda durante a partida entre Inter de Milão e Milan, no domingo.

Como o técnico Sérgio Batista já havia perdido Carlos Tevez e Sergio Aguero, ele terá apenas Lionel Messi, Ezequiel Lavezzi e Gonzalo Higuaín como opções para o ataque - no sábado, Tevez sofreu uma pancada na coxa em jogo do Manchester City e Aguero teve uma lesão muscular de grau 1,5 na coxa direita durante jogo do Atlético de Madrid.

Antes de perder os três atacantes, Batista já havia ficado sem os zagueiros Walter Samuel e Gabriel Milito, ambos lesionados. Convocado após os cortes, o defensor Nicolas Otamendi quase também foi vetado por conta de problemas no visto, mas acabou resolvendo o impasse e está confirmado.