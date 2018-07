Diego minimiza fato de ter ficado fora da Copa

O meio-campista Diego, que fez parte por um bom tempo do grupo comandado pelo técnico Dunga na seleção brasileira, minimizou a importância do fato de ter ficado fora da lista de convocados pelo comandante para a Copa do Mundo da África do Sul.

O jogador, que foi campeão da Copa América sob o comando de Dunga em 2007, lembrou que tem tempo para recuperar o futebol que o levou à seleção brasileira e absorveu com naturalidade o fato de ter sido preterido pelo treinador. "Há coisas piores na vida e, além disso, o futebol é bonito porque te oferece outras possibilidades", afirmou Diego, em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O ex-meia do Santos acabou sendo descartado da lista de 23 convocados por Dunga, que trouxe Kleberson como principal surpresa no setor de meio-campo, muito em função da má fase que vive junto com a Juventus, time que terminou o último Campeonato Italiano na sétima colocação.

Apesar disso, Diego disse que está disposto a seguir no clube italiano e justificar o investimento feito em seu futebol. Porém, ele admite que a sua permanência não depende apenas dele. "O Diego que fica e não joga (bem) não é um bom investimento para ninguém, mas devo saber se eu faço parte do projeto e, caso contrário, se encontrará a melhor solução para todos", analisou.