Diego Pituca diz que renovação com o Santos 'está nas mãos do presidente'

Depois de ganhar espaço na atual temporada e se tornar titular absoluto do Santos, o volante Diego Pituca agora espera que a diretoria do clube acerte a renovação de seu contrato. O jogador chegou na temporada passada com salário modesto para atuar no time B, mas disse já ter conversado com a diretoria para a atualização dos valores.

"Tenho contrato até 2021. O presidente me procurou, deixei bem claro que quero permanecer e agora está nas mãos dele. Tenho contrato ainda, está tudo tranquilo", informou o jogador em coletiva nesta sexta-feira.

Durante a entrevista Pituca também ficou sabendo que o volante Carlos Sánchez deve desfalcar o Santos no duelo contra o Paraná Clube, domingo, fora de casa, pela 24ª do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores musculares na região posterior da coxa esquerda durante treinamento da seleção uruguaia.

"Essa notícia me pegou de surpresa, não sabia. A gente tem que trabalhar com o que tem, quem entrar vai suprir ausência dele. Faz falta, nos ajuda bastante, mas não podemos pensar só nisso. Domingo temos batalha com o Paraná e quem entrar vai dar conta do recado", disse Pituca.

O Santos vem de três vitórias e um empate e ocupa a décima colocação na tabela do Brasileiro, com 28 pontos. O adversário é o lanterna da competição, com apenas 16 pontos. Apesar dos momentos distintos, o volante pediu respeito ao Paraná.

"No Brasileiro não tem jogo fácil, ainda mais na casa do Paraná. Será muito mais difícil. Estamos focados, queremos os três pontos para continuar nessa pegada boa e evolução. Temos que passar pelo Paraná para almejar coisas grandes", finalizou.