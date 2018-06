Diego Pituca pede Santos com 'pegada' contra o Internacional, na Vila Belmiro

O volante Diego Pituca espera um Santos com "pegada" diante do Internacional neste domingo, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, no fechamento da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a última partida do clube alvinegro em casa antes da parada da competição para a Copa do Mundo da Rússia.

O Santos está em momento de recuperação no torneio. Após frequentar a zona de rebaixamento, agora é o 15.º colocado, com 10 pontos. Já o Internacional, que não terá o lateral-direito Zeca, lesionado - portanto, não enfrentará o seu ex-clube -, ocupa a oitava posição, com 16.

"Sabemos que a partida será muito difícil, mas temos que nos impor. Jogaremos em casa e precisamos fazer os gols. A gente vem em uma crescente muito boa. Esperamos manter essa 'pegada' contra o Internacional para que, mais uma vez, possamos sair vencedores", disse Diego Pituca, em referência aos últimos dois jogos da equipe - contra Corinthians (empate por 1 a 1) e Vitória (goleada por 5 a 2).

O Santos encerrou a sua preparação para o confronto contra os gaúchos neste sábado, no CT Rei Pelé, em Santos, em atividade fechada para a imprensa. O técnico Jair Ventura ensaiou jogadas de bola parada.

O comandante deve repetir a escalação dos últimos jogos com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Eduardo Sasha, Gabigol e Rodrygo.

O atacante Bruno Henrique deve iniciar o duelo novamente no banco de reservas. Assim como ocorreu no clássico contra o Corinthians, deve entrar no segundo tempo, em processo gradativo de recuperação física do atleta.

Depois do duelo contra o Internacional, o Santos encara o Fluminense na próxima quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no último jogo do campeonato antes da parada da Copa do Mundo.