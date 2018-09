Diego Pituca revela conversa com Renato para acertar novo contrato com o Santos

Ainda em busca de uma valorização salarial, o volante Diego Pituca revelou nesta terça-feira que já conversou com Renato, novo executivo de futebol do Santos, sobre um possível novo acordo. O jogador vem se tornando uma das referências da equipe montada pelo técnico Cuca, que conseguiu reerguer o time santista desde a sua chegada.

"É uma coisa chata, conversei com Renato, sim, mas tenho contrato com o santos até 2021. Quero permanecer, já deixei bem claro isso. Quero permanecer até o fim do contrato. Claro que não depende só de mim, mas, se depender, eu quero ficar aqui", disse o jogador, que já estaria recebendo propostas de outros clubes.

O interesse de times rivais já teria acendido o alerta na diretoria do clube da Vila Belmiro. O presidente José Carlos Peres teria planos de oferecer um acordo de renovação do vínculo por dois anos, com direito, claro, a um aumento de salário para o atleta de 26 anos.

Na tentativa de acelerar este processo, Pituca mira o primeiro gol com a camisa santista, depois de desperdiçar oportunidades na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, no domingo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Ele atribuiu as chances perdidas à boa atuação do goleiro Fábio. "Fábio fez grandes defesas, perdi uma. Me cobro muito. Não vejo a hora de fazer meu primeiro gol, mas vai sair naturalmente. Treinamos hoje para que quinta-feira esteja tudo certo", disse, ao projetar o duelo contra o Vasco, na quinta, no Pacaembu, em jogo atrasado da 3ª rodada.

TREINO - Poucas horas após ser convocado por Juan Carlos Osorio, técnico da seleção do Paraguai, o meia-atacante Derlis González sentiu dores no pé direito nesta terça e precisou deixar o treino mais cedo. Ele será avaliado pelo departamento médico, que decidirá nesta quarta sobre a presença do paraguaio na equipe santista no jogo desta quinta.

Com a convocação, o meia-atacante vai desfalcar o Santos no clássico com o Corinthians no dia 13 de outubro, no Pacaembu, em jogo válido pela 29ª rodada.

Ainda no treino do Santos, nesta terça, o atacante Felippe Cardoso ficou de fora da atividade devido a uma lesão no adutor direito. E o zagueiro Lucas Veríssimo ainda segue em sua transição entre o departamento médico e a preparação física. Nesta tarde, ele fez apenas trabalho na academia.