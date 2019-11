Diego Pituca volta a treinar e deve reforçar o Santos contra o Botafogo

O Santos deve contar com o retorno de Diego Pituca para o duelo com o Botafogo neste domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro. O volante treinou com bola neste sábado, no CT Rei Pelé e, com isso, ficou mais perto de reforçar o time paulista no duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pituca não fez trabalhos com bola durante a semana e foi desfalque no último duelo com o Bahia, que terminou com vitória santista por 1 a 0, porque se recuperava de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Ainda não é certa a presença dele contra os botafoguenses. Se não puder atuar novamente, deve dar lugar a Alison, como ocorreu na vitória sobre o Bahia.

A atividade comandada por Jorge Sampaoli foi toda fechada à imprensa. Ao contrário de Pituca, o paraguaio Derlis Gonzales não treinou com o elenco mais uma vez. Na sexta-feira, ele havia sido liberado para viajar ao seu país em razão da morte de um parente. Ele retornou a Santos neste sábado e fez um trabalho separado do grupo.

Sampaoli pode escalar o Santos com: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca (Jobson), Carlos Sánchez e Evandro (Jean Mota); Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo.

O Santos é o terceiro colocado do Brasileirão, com 55 pontos, cinco atrás do vice-líder Palmeiras e a 13 do líder Flamengo.