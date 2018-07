Diego quer foco no Santos, mas admite 'sequência difícil' na semana

O Flamengo chegou no início da noite desta terça-feira em Santos, na Baixada Santista, onde enfrentará o Santos, nesta quarta, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, no jogo da volta entre ambos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, os cariocas venceram por 2 a 0. Para se classificar, o time rubro-negro pode perder por até um gol de diferença.

No desembarque da delegação, o meia Diego foi questionado por jornalistas sobre a sequência de jogos da equipe rubro-negra nesta semana - o time terá pela frente também o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O jogador pregou atenção com o time santista, evitou falar sobre os corintianos, mas admitiu que a semana do clube será complicada.

"É uma sequência difícil, vamos por partes porque fica ainda mais pesado, né?! Agora é o momento de pensar nesse jogo da Copa do Brasil contra o Santos. O momento de pensar no Corinthians vai chegar. Nesse momento, nosso foco está direcionado para o Santos porque ele merece respeito", frisou o meia.

Diego também demonstrou solidariedade ao meio-campista Ederson, diagnosticado com um tumor nos testículos e que passará por uma cirurgia na próxima segunda-feira - a enfermidade foi descoberta após dois exames de doping positivos nas partidas contra Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, em maio.

"Impactados com essa notícia. Mas o Ederson é um cara que vem demonstrando essa superação, força de vontade, ele vai superar. É muito querido pelo grupo e estamos do lado dele", enfatizou Diego.

O elenco do Flamengo treinou nesta terça-feira no CT George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, no Rio, antes da viagem para São Paulo. O meia Everton Ribeiro, o atacante Geuvânio e o goleiro Diego Alves (recém-contratados) não puderam ser inscritos na Copa do Brasil e serão desfalques do técnico Zé Ricardo para enfrentar o Santos. O zagueiro Rhodolfo, lesionado, também está fora da partida.