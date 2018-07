Diego Renan comemora sequência de jogos pelo Vasco

RIO - O lateral-esquerdo Diego Renan chegou a ser desfalque em alguns jogos do Vasco nesta temporada, mas, mesmo assim, vibra com a oportunidade de já ter estado em campo em 13 partidas em 2014. Isso porque, ele ficou nove meses afastado dos gramados no ano passado por causa de um rompimento no ligamento cruzado do joelho direito, ocorrido em abril, quando defendia o Criciúma.

"Estou me sentindo muito bem no Vasco, mas sei que ainda posso render mais. Tive uma sequência de jogos no Campeonato Carioca e agora estou podendo jogar na Série B. A sequência ajuda a recuperar o ritmo de jogo", disse o lateral, ao mesmo tempo em que afirmou não estar no auge da sua forma física.

Diego Renan se firmou como titular neste ano graças também a lesões sofridas por Marlon e Henrique, outros dois jogadores que atuam pelo lado esquerdo no elenco vascaíno. "Perder jogadores por lesão é sempre complicado, principalmente para o treinador que arma a equipe", avaliou o lateral.

Ele ainda comemorou a semana sem jogos. "Na última semana tivemos uma sequência muito desgastante. Tivemos jogo na final do Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e na Série B, precisamos correr. Mas esta semana cheia ajuda na recuperação e isso pode ajudar todos que estão lesionados", completou Diego Renan, lembrando que o Vasco só volta a jogar no sábado, contra o Luverdense.